Insgesamt 20.000 Meter sollen in der Fortin Sill Zone, dem Ducros Ultramafic Sill Complex und den Ducros Gabbro-Zielen abgeschlossen werden

Québec Nickel Corp. (CSE: QNI; FSE: 7lB; OTCQB: QNICF) ("QNI" oder das "Unternehmen") freut sich, über den Beginn seines Bohrprogramms für den Winter 2023 auf dem Ni-Cu-PGE-Projekt Ducros zu berichten, das etwa 80 Kilometer nordöstlich von Val-d'Or, Québec, liegt. Nach Abschluss der zuletzt sehr erfolgreichen Finanzierung, bei der mehr als 8,5 Millionen Dollar gesammelt wurden (siehe QNI's Pressemitteilung vom 30. Dezember 2022 für Details), will das Unternehmen im Jahr 2023 etwa 20.000 Meter Bohrungen durchführen.

David Patterson, Chief Executive Officer von QNI, erklärt: "Wir freuen uns sehr darauf, nach unserem ersten Explorationsprogramm 2022 auf Ducros sofort wieder an die Arbeit zu gehen. Das Team und ich freuen uns darauf, den außergewöhnlichen Bohrergebnissen, die wir bisher in der Fortin Sill Zone gesehen haben, nachzugehen und die vielen anderen Ni-Cu-PGE-Ziele zu testen, über die wir auf dem gesamten Areal verfügen."

Der Bohrvertrag für 2023 wurde an das in Val-d'Or ansässige Unternehmen Orbit Garant Drilling Inc. vergeben, das im Laufe des Jahres bis zu drei Diamantbohrer liefern wird, um das geplante Bohrprogramm über 20.000 Meter abzuschließen. Aktuell gibt es zwei Bohrungen auf dem Areal und die Mannschaften vor Ort bereiten aktiv den Zugang zu den verschiedenen Zielen vor. Die Bohrungen werden voraussichtlich innerhalb der nächsten zehn Tage beginnen und sind für die Ziele Fortin Sill Zone, Ducros Ultramafic Sill Complex und Ducros Gabbro geplant.

In der Fortin Sill Zone konzentrieren sich die Bohrungen auf die fortgesetzte Evaluierung und Erweiterung der Ni-Cu-PGE-mineralisierten mafischen bis ultramafischen Intrusion sowie auf die Erprobung und Exploration des aktualisierten geologischen Modells (siehe QNI's Pressemitteilung vom 15. Dezember 2022 für mehr Details). Die Bohrungen auf den Zielen Ducros Ultramafic Sill Complex und Ducros Gabbro konzentrieren sich auf die Erprobung der zahlreichen geophysikalischen Anomalien von hoher Priorität, die aus der Integration und 3-D-Modellierung der geophysikalischen Untersuchungen abgeleitet wurden, die im Rahmen des Explorationsprogramms 2022 auf Ducros durchgeführt wurden, einschließlich der VTEM, der drohnengestützten Magnetik- und der luftgestützten Falcon-Schwerkraftuntersuchungen (siehe Pressemitteilung vom 16. November 2022 für weitere Details

QUALIFIZIERTE PERSON

Gary DeSchutter, M.Sc., P.Geo., Vice-President of Exploration bei Québec Nickel Corp. und eine qualifizierte Person ("QP") gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101"), hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

ÜBER QUEBEC NICKEL CORP.

Québec Nickel Corp. ist ein gut finanziertes Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Erkundung und die Entwicklung von Nickelprojekten in Québec, Kanada, konzentriert. Die Gesellschaft verfügt über eine 100%ige Beteiligung am Ducros-Areal, das aus 280 zusammenhängenden Bergbau-Claims mit einer Fläche von 15.147 Hektar im östlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels in Québec, Kanada, besteht. Weitere Informationen über Québec Nickel Corp. finden Sie unter www.quebecnickel.com.

VORSICHTS- UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Contacts:

Im Namen des Vorstands

David Patterson

Chief Executive Officer and Director

1 (855) 764-2535 (QNICKEL)

info@quebecnickel.com