In Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, findet morgen ab 22.00 Uhr (Ortszeit) das italienische Superpokalspiels zwischen dem Meister AC Mailand und dem Pokalsieger Inter Mailand im King Fahd Stadium von Riad statt, das vom Sportministerium im Rahmen der Sportereignisse der zweiten Saison von Diriyah organisiert wird.

Saudi Arabia to host Italian Super Cup between Inter Milan and AC Milan tomorrow (Photo: AETOSWire)

Der von Fußballfans in Saudi-Arabien und der ganzen Welt mit Spannung erwartete Wettbewerb um den italienischen Supercup wird zwischen den beiden Mailänder Giganten ausgetragen: Inter, dem amtierenden Titelverteidiger der Coppa Italia, und AC Mailand. Beide Klubs werden in einem epischen Derby gegeneinander antreten.

Zuvor war Saudi-Arabien 2018 und 2019 Gastgeber des italienischen Supercups. Die erste Auflage fand in Jeddah im King Abdullah Sports City Stadium zwischen Juventus und Milan statt. Die zweite Auflage wurde im King Saud University Stadium in Riad zwischen Juventus und Lazio ausgetragen.

Die Ausrichtung des Großevents durch das Königreich ist Teil des Kalenders internationaler Sportturniere und -veranstaltungen, die in der Saison 2022 in Diriyah stattfinden und vom Sportministerium organisiert werden, um die Ziele der Vision 2030 des Königreichs zu verwirklichen. Es handelt sich ferner um eine der Initiativen des Programms "Quality of Life", das die Ausrichtung der spektakulärsten und größten internationalen Sportereignisse vorsieht, um den Besuchern der Diriyah-Saison ein großartiges Erlebnis zu bieten.

