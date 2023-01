Izabela Misiorny wird zum Chief Marketing Officer befördert, Elliott DeLoach wird als Chief Financial Officer eingestellt und wichtige kaufmännische Führungskräfte rücken in globale Führungspositionen auf

Siteimprove, die führende Plattform, die Marken befähigt, sich durch ansprechende, zugängliche und leistungsstarke digitale Inhalte zu profilieren, hat heute wichtige Ernennungen für sein wachsendes Team der Geschäftsleitung bekannt gegeben. Diese Neueinstellungen sollen den Fokus des Unternehmens auf Wachstum, Innovation und Kundenerfolg stärken. Iza Misiorny übernimmt die Position des Chief Marketing Officer, und Elliott DeLoach ist ab sofort Chief Financial Officer des Unternehmens.

In ihrer neuen Funktion wird Misiorny das globale Marketingteam leiten, das sich auf die Förderung der Markenbekanntheit, die Produktpositionierung und die Nachfragegenerierung für die hochmodernen Marketinglösungen von Siteimprove weltweit konzentriert. Misiorny verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung und arbeitet seit mehr als zwei Jahren bei Siteimprove. Zuletzt war sie als Senior Vice President of Product Marketing für das Unternehmen tätig, wo sie das Wertversprechen der Produkte, das Messaging des Unternehmens sowie integrierte Marketingstrategien entwickelte und vorantrieb.

Elliott DeLoach wurde im Dezember als Chief Financial Officer eingestellt. Er wird die Finanz-, Rechts- und Corporate-Governance-Funktionen von Siteimprove beaufsichtigen, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens voranzutreiben. DeLoach verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investitionen, Fusionen und Übernahmen, Finanzen und Unternehmensentwicklung in zahlreichen Branchen, darunter das Bankwesen, Private Equity sowie private und börsennotierte Unternehmen.

Neben der Ernennung von Misiorny und DeLoach erweitert Siteimprove auch sein kaufmännisches Führungsteam. Eric Gorney wurde zum Executive Vice President of Global Sales von Siteimprove ernannt. In dieser Position soll er die globale Vertriebsstrategie, die Ausführung und das Engagement über den gesamten Lebenszyklus in den Regionen EMEA, Nordamerika und APJ fördern. Um die effiziente Ausweitung der Vertriebsaktivitäten fortzusetzen, wurde Kara Kovack zum Senior Vice President of Commercial Operations befördert. Sie unterstützt, befähigt und schult das Unternehmen während der gesamten Go-To-Market-Bewegung operativ. Mit dieser Kombination aus erfahrenen und ergebnisorientierten Führungskräften wird Siteimprove seine Skalierung und sein Wachstum weiter beschleunigen.

"Einer der lohnendsten Teile meiner Arbeit ist es, unglaubliche Talente zu Siteimprove zu bringen und zu beobachten, wie diese Talente wachsen und gedeihen", so Shane Paladin, CEO von Siteimprove. "Ich freue mich sehr, Elliott im Führungsteam willkommen zu heißen, und bin gespannt, was Iza, Eric und Kara in ihren neuen Rollen noch erreichen werden. Mit einer erstklassigen Führungsriege ist Siteimprove nun einzigartig positioniert, um mehr Marken dabei zu helfen, die Aufmerksamkeit der Verbraucher zu gewinnen, indem sie Inhalte erstellen, die sich rentieren."

Mehr über das gesamte Führungsteam von Siteimprove erfahren Sie hier.

