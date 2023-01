Seit einer gefühlten Ewigkeit hat die Drägerwerk-Aktie eine Art eingebauten Enttäuscher. Mit schöner Regelmäßigkeit sind die Zahlen so schwach, dass sich Investoren und Analysten von dem Medizintechnikunternehmen abgewendet haben. Von dem zum Corona-Hoch im Frühjahr 2020 erreichten Topkursen hat die Notiz im Tief um rund 60 Prozent eingebüßt. Und auch die ohnehin schon reduzierten Ziele ... The post Drägerwerk: Ausblick macht Hoffnung appeared first on Boersengefluester.

