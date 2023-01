2022 war das Jahr des Value-Investings. Doch ist es nun wieder Zeit für Anleger umzuschwenken und in antizyklischer Manier Growth-Aktien zu kaufen? Es lief nicht gut für Wachstumsaktien im vergangenen Jahr. Durch steigende Zinsen und Unsicherheit an den Märkten verfielen viele Zukunftswetten massiv im Wert. So traf es ganz prominent die Aktien von Tesla (-63 Prozent), Upstart (-83 Prozent) oder Coinbase (-76 Prozent).Doch wir befinden uns diesmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...