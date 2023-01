Der amerikanische Energiekonzern Kinetik Holdings Inc. (ISIN: US02215L2097, NYSE: KNTK) wird am 16. Februar 2023 eine Dividende in Höhe von 0,42 US-Dollar je Aktie für das vierte Quartal ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Record day ist der 6. Februar 2023. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 lag der operative Umsatz bei 325,18 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 166,59 Mio. ...

