Am gestrigen Tag verzeichneten die 4 Edelmetalle durchweg Korrekturen, wobei sich Gold bis um 21.20 Uhr MEZ noch am besten behauptete (- 0,3 %), gefolgt gleichauf von Palladium und Silber (jeweils - 1,5 %) sowie Platin als dem Schlusslicht (- 2,1 %).Nach den gestern klaren Konjunkturabkühlungssignalen in den USA (völlig überraschender Kollaps des New York Empire Manufacturing-Indexes von - 11,2 auf - 32,9, erwartet -4,5 !) sowie einem hierauf erneut sehr stabilen US-Rentenmarkt (10 Jahres-Rendite öffentlicher Anleihen seit Jahresbeginn weiter von 3,88 ...

