The following instruments on XETRA do have their first trading 18.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.01.2023Aktien1 CA03949L2003 Archer Exploration Corp.2 DE000A32VPJ3 va-Q-tec AG z.Umt.3 US65442R2085 9F Inc. ADRAnleihen1 PTEDP4OM0025 EDP - Energias de Portugal S.A.2 DE000DD5A127 DZ BANK AG3 GB00BPCJD880 Großbritannien und Nord-Irland4 XS2578472339 AIB Group PLC5 DE000A30V8H6 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG6 DE000LB384E5 Landesbank Baden-Württemberg7 USQ568A9SS79 Macquarie Bank Ltd.8 XS2277613423 Modern Land [China] Co. Ltd.9 AT000B067087 Raiffeisen Landesbank Vorarlberg10 XS2578939527 Royal Bank of Canada11 DE000DW6C0F3 DZ BANK AG12 DE000HLB7BA8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB7AP8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 XS2578472412 Nordic Investment Bank