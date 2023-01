Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen profitierten von Spekulationen auf eine vorsichtigere Geldpolitik der EZB, so die Analysten der Nord LB.Die jüngsten Konjunkturdaten seien bei den US-Treasuries verpufft, sie hätten leicht im Minus notiert.Heute warte ein wahrhaft spannender Tag auf uns: Nach dem seit Jahren endlich auch mal wieder für Aufsehen sorgenden Zinsentscheid der Bank of Japan am frühen Morgen würden es vor allem erneut die Veröffentlichungen der US-Daten sein, die für stärkere Marktimpulse sorgen könnten. ...

