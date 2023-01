Die kanadische Regierung hat das Lithiumprojekt James Bay in Quebec genehmigt. Dort sollen über 19 Jahre 321.000 t Spodumenkonzentrat pro Jahr abgebaut werden. In der Region zeichnen sich derweil weitere signifikante Entdeckungen ab. Jonathan Wilkinson, Minister für natürliche Ressourcen, informierte am Montag über die Genehmigung der Bundesregierung für das Bergbauprojekt. Betrieben wird es durch Galaxy ...

