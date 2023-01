Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Dienstag mit leichten Verlusten geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX fiel um 4,85 Punkte oder 0,15 Prozent auf 3294,72 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich hingegen mehrheitlich freundlich. Die Aussicht auf eine etwas weniger restriktive Geldpolitik der EZB hat laut Marktbeobachtern den europäischen Aktienmarkt angetrieben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte mit Verweis auf informierte Personen berichtet, dass die EZB bei den noch anstehenden Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation ein langsameres Tempo in Betracht ziehe. Datenseitig richteten sich die Blicke der Anleger am Vormittag nach Deutschland: Dort haben sich die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...