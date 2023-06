Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Freitag gut behauptet beendet. Der Leitindex ATX verbesserte sich um unwesentliche 0,02 Prozent auf 3.160,73 Punkte, nachdem er sich über den gesamten Handelstag nur wenig bewegt hatte. An den europäischen Leitbörsen herrschten zum Wochenausklang leicht negative Vorzeichen vor. Marktteilnehmer verwiesen auf einen extrem ruhigen Handel mangels wichtiger Impulse. Die in diseser Woche anstehenden Notenbanksitzungen der EZB und der Fed rücken mehr und mehr in den Fokus der Marktteilnehmer. Dies liegt daran, dass derzeit keine wichtigen Datenveröffentlichungen anstehen, die Einfluss auf die Zinserwartungen haben könnten. Die Investoren verhielten sich vor dem Wochenende ...

