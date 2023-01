Was am Gesamtmarkt derzeit überwiegend steigt, wird im ETF-Handel gekauft: GlobaleAktien, Techwerte, Kryptos und Energietitel. Der DAX wird trotz Rally teils verkauft.17. Januar 2023. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die positive Fortsetzung eines überdurchschnittlich starken Jahresauftakts hebt die Stimmung im ETF-Handel. "Umsätze und Stimmung sind gut", berichtet Fabian Wörndl von Lang & Schwarz. Gekauft werde, was gerade steigt. "Wir stellen aber auch gesunde Skepsis fest." Die Themen des Vorjahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...