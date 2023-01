Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einem ruhigen Wochenstart kam gestern Volatilität in die Märkte, so die Analysten der Helaba.Meldungen von Bloomberg zufolge solle die EZB in Erwägung ziehen, die Leitzinsen nach der im Februar erwarteten Erhöhung um einen halben Punkt weniger stark anzuheben. Die Zinserwartungen seien infolge dessen reduziert worden und am Rentenmarkt sei es zu Kursgewinnen gekommen. Der Euro habe seine Gewinne wieder abgeben müssen, während sich am Aktienmarkt der Aufwärtstrend fortgesetzt habe. ...

