Nach vier Gewinntagen in Folge war gestern für den Dow Jones erst einmal Schluss. Was auch mit den neuesten Quartalsergebnissen zu tun hatte, insbesondere denen von Goldman Sachs. Am Schluss des Tages verlor der Dow Jones gestern knapp 392 Punkte bzw. 1,14% auf 33.910,85 Punkte. Beim S&P 500 wie auch ...

