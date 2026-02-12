An den Börsen sorgen sich aktuell viele Anleger vor einem Abverkauf, doch geht es nach den Experten der Investmentbank J.P. Morgan, dann gibt es für die Kurse im Jahr 2026 nur eine Richtung: nach oben. Trotz der aktuellen Sorgen um die Entwicklungen an den Börsen ist die Investmentbank J.P. Morgan sehr optimistisch. Elyse Ausenbaugh, Leiterin der Anlagestrategie bei JPMorgan Wealth Management, hat sich in einem Interview mit CNBC sehr positiv gezeigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE