Die Geschäftsleitung der Funk Versicherungsmakler GmbH wurde zum 01.01.2023 um Silvana Sand, Dietmar Kalisch, Nicolai Kurth und Mathias Lenschow (in Berlin) sowie Steffen Abel und Dario Koch (in der Zentrale in Hamburg) verstärkt. Funk trägt damit dem stetigen Wachstum der Unternehmensgruppe Rechnung.In Berlin bilden die vier neuen Geschäftsleitungsmitglieder gemeinsam mit Lars Thieme, Geschäftsleiter der Funk Gruppe und Geschäftsführer der Funk Vorsorgeberatung GmbH, sowie Wolfram Nieradzik, Geschäftsleiter ...

