Wieder einmal leiden müssen heute Powercell-Aktionäre. Immerhin verzeichnet die Aktie ein Minus von rund drei Prozent. Durch diesen Rücksetzer beträgt der Preis nur noch 11,62 EUR. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik bleibt trotz dieses Abschlags positiv. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. Derzeit genügt ein Anstieg von rund sechs Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Der Titel hatte diesen Höchstwert zuletzt bei 12,37 EUR gefunden. In den nächsten Sitzungen fällt also die Entscheidung.

Anleger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...