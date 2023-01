Linz (www.anleihencheck.de) - Die japanische Notenbank hält an ihrem Anleihen-Kaufprogramm fest, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Markterwartung der Devisenhändler sei in eine andere Richtung gegangen. Durch die aufkommende Inflation (+3,8% November 2022) habe man mit einer Straffung der Geldpolitik gerechnet. Der Yen handele entsprechend schwächer. EUR/JPY werde unter diesen Vorzeichen sehr wahrscheinlich wieder Kurse von 144,00 (Chartlevel) erreichen. (18.01.2023/alc/a/a) ...

