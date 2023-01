Vancouver (www.fondscheck.de) - Die Analyse von Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) von börsengehandelten Produkten (Exchange Traded Products, ETPs) weltweit, die auf Kryptowährungen basieren, zeigt, dass die Anzahl der ETPs von 109 im Jahr 2022 um 50% auf 162 gestiegen ist, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...