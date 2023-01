(shareribs.com) Chicago 18.01.2023 - Die Agrarfutures zeigen sich im elektronischen Handel durchwachsen. Mais und Weizen korrigieren leicht, während es für die Sojabohnen nach oben geht. Nach dem verlängerten Wochenende in den USA zeigten sich die Agrarfutures am Chicago Board of Trade uneinheitlich. Dies setzt sich auch im elektronischen Handel fort. Der Haupttreiber der Preise der Sojabohnen ist ...

