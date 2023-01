Der niederländische Elektrobushersteller Ebusco hat einen neuen Kunden in Deutschland: Ebusco setzte sich in einer Ausschreibung der KVS GmbH Saarlouis durch und wird von dem ÖPNV-Unternehmen mit der Lieferung von 20 E-Bussen beauftragt. Konkret handelt es sich dabei um 15 Exemplare des Ebusco 2.2 mit 12 Metern Länge als Solobus sowie fünf Ebusco 2.2 in der 18-Meter-Ausführung - also als Gelenkbus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...