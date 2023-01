Bei der Commerzbank gibt es mal wieder rechtliche Auseinandersetzungen. Dieses Mal klagt eine ehemalige Managerin in Form von Jagruti Rajput über Diskriminierung und verlangt Schadenersatz in Höhe von umgerechnet rund 650.000 Euro. Auslöser dafür ist eine nicht ausgesprochene Beförderung.Die Klägerin ist der Ansicht, dass sie im Jahr 2017 nach der Rückkehr aus der Elternzeit bei einer Beförderung übergangen sei und sieht sich durch dieses Vorgehen diskriminiert. Die Forderung teilt sich auf in die Kompensation von verletzten Gefühlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...