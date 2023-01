Ottawa/Chemnitz (ots) -Harris, ein globaler Anbieter und Käufer von Branchensoftware, erweitert sein Portfolio in der D-A-CH-Region mit der Übernahme des Pflegesoftware-Anbieters Alpha Computer GmbH (Alpha). Für Harris ist es gleichzeitig die 200. Akquisition in seiner Geschichte und unterstreicht das Ziel, weltweit weiter zu wachsen.Mit ihrer ACS Produktsuite deckt Alpha die gesamte Bandbreite der Bedürfnisse von ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen in Deutschland ab. Die Software unterstützt über 400 Kunden, ihren gesamten täglichen Arbeitsablauf zu bewältigen einschließlich der Abrechnung, Einsatzplanung und Pflegedokumentation. Matthias Groß, verkaufender Eigentümer von Alpha sagt: "Mit Harris hat Alpha einen starken Partner und ein dauerhaftes Zuhause gefunden, welches unserem Team, unseren Kunden und dem Unternehmen dauerhafte Stabilität und die nötige Stärke in einem sehr dynamischen Marktumfeld bietet."Jeff Bender, CEO Harris: "Die Übernahme von Alpha erweitert unser Angebot Health IT Bereich in Deutschland und bringt ein engagiertes und hoch motiviertes Team in die Harris-Familie." Thomas Korte, Vice President Alpha Computer & iMDsoft GmbH, kommentiert: " Mit dieser Akquisition gewinnt Harris DACH neben iMDsoft, die ihren Schwerpunkt im Krankenhaus-Segment hat, ein weiteres wichtiges Standbein im deutschen Gesundheitswesen."Über Alpha Computer GmbH (https://www.alphacomputer.de/)Alpha zählt zu den wenigen Top-Anbietern von Pflege-Software, die vollumfänglich die Bedürfnisse von ambulanten und stationären Pflegediensten erfüllt. Mit über 400 zufriedenen Kunden hat sich das Unternehmen mit Fokus auf direkten und erstklassigen Kundendienst am Markt etabliert.Über N. Harris Computer Corporation (Harris) (https://www.harriscomputer.com/)Harris erwirbt Branchensoftwareunternehmen, managt sie gut und stellt sie für die Zukunft auf. Durch Akquisitionen ist Harris von seinen Wurzeln in der Versorgungswirtschaft, Kommunalverwaltung, Bildung und Gesundheitswesen auf über 180 Unternehmen weltweit in mehr als 20 Branchen gewachsen. Harris ist ein Teil der Constellation Software Inc. (TSX: CSU), einem der weltweit aktivsten Käufer von Branchensoftwareunternehmen.Für weitere Informationen kontaktieren Sie:Sebastian KubschVice President M&A, Harris D-A-CHTelefon: +49-172-2361921Email: skubsch@harriscomputer.comOriginal-Content von: Harris Computer Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164225/5419288