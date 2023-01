Die unglaubliche Erfolgsserie in den Premium-Kanälen von sharedeals.de reißt nicht ab: Mit den beiden Biotech-Aktien Aligos Therapeutics (WKN: A2QCEK) und Solid Biosciences (WKN: A3DXEC) wurden nun weitere steile Prozente in kurzer Zeit eingefahren. Mitglieder des Premium Trading Club freuen sich über eine aktive Community mit erfolgreichen Tradern, die Wissen und Tipps mit anderen Mitgliedern gerne teilen. So lieferte zuletzt nicht nur Chef-Trader ...

Den vollständigen Artikel lesen ...