DJ PTA-News: OHB SE: Capital Market Day 2023 - Bestätigung der Profitabilitätsziele für Geschäftsjahr 2022, Wachstumsausblick bis zum Jahr 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bremen (pta/18.01.2023/12:00) - Bremen, 18. Januar 2023. Auf seinem heutigen Capital Market Day 2023 wird der Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB SE (Prime Standard, ISIN DE0005936124) aktuelle Markt- und Unternehmensentwicklungen erläutern. Im Fokus steht hierbei der mittelfristige Ausblick, den das Unternehmen für die Kennzahlen Gesamtleistung, EBITDA und EBIT aktualisiert:

in EUR Mio. 2022 2023 2024 2025 2026 Gesamtleistung 950 - 1.000 1.176 1.328 1.573 1.608 EBITDA 97 109 126 147 170 EBIT 60 70 85 105 125

Mit der Bestätigung der Profitabilitätsziele für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 beginnt sich die Umsetzung der im Geschäftsjahr 2020 etablierten Konzernstrategie 2025 positiv im Ergebnis zu zeigen. Die eingeleiteten Maßnahmen führen gemäß der im Januar 2022 ausgegebenen Guidance im Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich zu einer Steigerung des EBIT gegenüber dem Vorjahr um 28%.

Diverse substantielle Möglichkeiten zur Projektakquise werden das zukünftige Wachstum des OHB-Konzerns unterstützen. Die während der ESA-Ministerratskonferenz im November 2022 gezeichneten Budgets bilden gemeinsam mit weiteren für Raumfahrtaktivitäten zur Verfügung stehenden institutionellen Etats auf europäischer und nationaler Ebene die Basis für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung.

Der erstmals während des letztjährigen Capital Market Day veröffentlichte mittelfristige Ausblick für die einzelnen Geschäftsjahre bis 2025 wird bis 2026 fortgeführt. Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen in Projekten und verspäteten Auftragseingängen sind Anpassungen der Finanzziele für die einzelnen Geschäftsjahre erforderlich. Trotz der Auswirkungen verschiedener Einflussfaktoren wird der fortgeschriebene Ausblick im Wesentlichen bestätigt.

Im Rahmen des Capital Market Day wird der Purpose der OHB SE vorgestellt: "Wir nutzen den Weltraum, um Antworten auf die komplexen Fragen unserer Zeit zu finden" spiegelt den Ansporn des Unternehmen mit seinen 3.000 Mitarbeitenden in der täglichen Arbeit wider. Die Nutzung des Weltraums ist dabei der verbindende Faktor aller Geschäftsbereiche und aller Raumfahrtdisziplinen, die sich in diesem sinnbildenden Zweck findet.

Die Präsentationen des diesjährigen Capital Market Day orientieren sich daher alle an diesem Purpose. Im Fokus steht dabei einerseits das Thema Nachhaltigkeit, das sowohl auf der Agenda der Kunden ganz weit oben steht und daher eine politische Einordnung erfährt, das aber auch im OHB-Konzern zu einem Leitbild etabliert wird.

In Beiträgen zum Segment DIGITAL wird zum einen das Potential von Raumfahrtanwendungen für andere Industrien aufgezeigt, und zum anderen Beispiele für Downstream-Services (nachgelagerte Anwendungen) vorgestellt. Diese tragen dazu bei, von Satellitensystemen generierte Daten optimal für den Endnutzer verwendbar zu machen.

Die Frage nach Europas unabhängigem Zugang zum All und damit verbunden die Startkapazitäten für europäische Satelliten sind durch den russischen Krieg in der Ukraine weiterhin ein viel diskutiertes Thema Mit dem geplanten Erststart der neu entwickelten Rakete RFA One im Jahr 2023 wird der Raketen-Sektor in Europa diversifiziert und der Wettbewerb im Launcher-Markt angeregt. Neben der eigenen Entwicklung dieser Rakete engagiert sich der Konzern auch im Europäischen institutionellen Raketen-Programm Ariane, in dem eine Tochtergesellschaft als langjähriger Partner eine feste Wertschöpfung erzielt. Der Status in diesem Programm und aktuelle Export-Aktivitäten im Rahmen von großen Raketenprogrammen werden genau so dargestellt wie neu identifizierte Wachstumsmärkte.

Der testierte Konzern-Jahresabschluss 2022 der OHB SE wird auf der für den 15. März 2023 geplanten Bilanzpressekonferenz und der sich am selben Tag anschließenden Analystenkonferenz im Detail erläutert sowie zum Herunterladen auf der Website der OHB SE zur Verfügung stehen.

(Ende)

Aussender: OHB SE Adresse: Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 421-2020 7200 E-Mail: ir@ohb.de Website: www.ohb.de

ISIN(s): DE0005936124 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2023 06:00 ET (11:00 GMT)