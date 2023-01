Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Biofrontera AG (ISIN DE0006046113/ WKN 604611), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute bekannt, dass die Patientenrekrutierung einer randomisierten, doppelblinden, Placebo-kontrollierten, multizentrischen klinischen Phase-3-Studie begonnen hat, in der die Sicherheit und Wirksamkeit von Ameluz® bei einer feldgerichteten Behandlung von aktinischer Keratose (AK) an den Extremitäten, am Hals und am Rumpf untersucht werden. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

