Hannover (www.anleihencheck.de) - Der traditionell emissionsstarke Januar legt in diesem Jahr sogar noch einen drauf: Sage und Schreibe zehn Emissionen konnten wir in der von uns betrachteten Handelswoche auf den Bildschirmen beobachten, so Jan-Phillipp Hensing und Dr. Norman Rudschuck, CIIA, von der NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...