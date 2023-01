London (www.anleihencheck.de) - Die europäische Verbraucherpreisinflation (VPI) blieb mit gerundeten 9,2% im Jahresvergleich gegenüber dem Vormonat unverändert und entsprach damit den Erwartungen, so Robert Schramm-Fuchs, Portfolio Manager von Janus Henderson InvestorsDie Veränderung gegenüber dem Vormonat sei mit -0,4% etwas besser ausgefallen als vom Konsens erwartet. Natürlich sei die tatsächliche Inflationsrate immer noch weit von der Zielvorgabe der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2% entfernt, obwohl eine Reihe von Faktoren, insbesondere die drastisch gesunkenen Öl- und Gaspreise, Druck auf die Gesamtinflationsrate ausübe. Selbst ohne Berücksichtigung der Energiekosten liege die Kerninflationsrate immer noch bei 5,2% im Jahresvergleich. Es sollte daher nicht überraschen, wenn die EZB in den kommenden beiden Sitzungen mindestens eine, wenn nicht sogar beide der geplanten weiteren Leitzinserhöhungen um 50 Basispunkte vornehme. Auch in den USA liege die Inflation weiterhin deutlich über dem Zielwert. ...

