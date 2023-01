Der DAX konnte am Vortag ein weiteres Verlaufshoch bei 15.269 Punkten bilden und weiter ansteigen. Dabei verläuft der DAX direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals, konnte diesen aber noch nicht nachhaltig nach oben durchbrechen. Der DAX ging bei 15.187 Punkten aus dem Handel und zeigt sich am heutigen Mittwoch im Bereich von 15.190 Punkten fast unverändert. Für den weiteren Kursverlauf im DAX kommt es weiterhin auch auf die Entwicklung ...

