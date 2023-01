Der Spezialist für Bildverarbeitungstechnologien, die vor allem im Agrar- und Sportbereich, in der Industrieautomatisierung, Sicherheit oder der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommen, hat trotz verhaltener Konjunkturlage einen 14-Mio.-Euro-Auftrag an Land gezogen. Wegen dieses Rekordauftrags stellt das Management ein überdurchschnittliches Wachstum in Aussicht. Laut Bloomberg wird 2023 ein rund 11%iges Wachstum auf 171 Mio. € und einen Gewinn je Aktie von 2,44 € erwartet. Im Folge Jahr soll es gemäß Analystenkonsens Richtung 190 Mio. € Umsatz und 2,77 € Gewinn je Aktie gehen. Das Stemmer-Management zeigte sich aber optimistischer und will 2024 bereits 200 Mio. € umsetzen. Ein KGV von 12,5 per 2024 ist angesichts des bestehenden (positiven) Überraschungspotenzials ausbaufähig. Die Aktie steht technisch an einer entscheidenden Marke. Gelingt der Break über 35 €, lässt sich ein Kursziel von 45 € ableiten. Heute melden sich zudem die die Analysten von H&A mit einer Zielanhebung von 58 € auf 62,40 € zu Wort. Sie trauen der Aktie ein 80%iges Potenzial zu.







