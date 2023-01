NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 48 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Flughafenbetreiber dürfte mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) 2022 über dem oberen Ende der eigenen Zielspanne liegen und auch die Konsensschätzung übertreffen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der schwachen Kursentwicklung 2022 sei die Aktie im neuen Jahr bisher überdurchschnittlich gut gelaufen. Rall ist für die Branchenentwicklung 2023 optimistisch, weist bei Fraport allerdings auf die hohe Verschuldung und den unter Druck stehenden Barmittelzufluss (FCF) hin./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

