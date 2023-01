NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 4500 auf 4850 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Aktienkursanstieg sei erst der Anfang und nicht das Ende, prognostizierte Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Lebensmittelhersteller werde immer noch mit einem Abschlag zu Konkurrent Nestle bewertet und die Margen hätten positives Überraschungspotenzial. Dazu kämen die Chancen durch eine Aufspaltung des Konzerns oder die Trennung von Aktivitäten./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 12:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 19:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

