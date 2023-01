EQS-Ad-hoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

CEWE Stiftung & Co. KGaA: Frank Zweigle folgt Otto Korte als Aufsichtsratsvorsitzender



18.01.2023 / 13:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CEWE Stiftung & Co. KGaA: Frank Zweigle folgt Otto Korte als Aufsichtsratsvorsitzender Oldenburg, 18. Januar 2023. Herr Frank Zweigle wurde auf Antrag der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2023 vom Amtsgericht Oldenburg bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrates der CEWE Stiftung & Co. KGaA bestellt. Der Aufsichtsrat hat Herrn Zweigle mit Beschluss vom 18. Januar 2023 zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Frank Zweigle begann 1990 seine Tätigkeit im Vertrieb von CEWE und war von 2009 bis 2021 Mitglied des Vorstandes der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Otto Korte war seit 2007 Mitglied des Aufsichtsrates der CEWE Stiftung & Co. KGaA und ab 2012 dessen Vorsitzender. Zudem war Herr Korte seit 1992 Mitglied und ab 2002 stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Neumüller CEWE Color Stiftung. Nach Erreichen der satzungsgemäßen Altersgrenze ist er nun zum 31. Dezember 2022 aus beiden Gremien ausgeschieden. Ihm folgt im Kuratorium die Oldenburger Rechtsanwältin Anke Röbke. Zudem ersetzt im Aufsichtsrat Martina Sandrock den langjährigen Aufsichtsrat Dr. Hans-Henning Wiegmann. Im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung der Gesellschaft am 7. Juni 2023 wird der Aufsichtsrat insgesamt turnusgemäß neu gewählt. Mitteilende Person: Axel Weber, Leiter Investor Relations, CEWE Stiftung & Co. KGaA 18.01.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com