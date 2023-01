Covestro-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. Schließlich hüpft die Aktie satte rund zwei Prozent nach oben. Dieser Anstieg verteuert das Papier nun auf 41,98. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Covestro der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Covestro-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund drei Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 43,21 EUR. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Der 200-Tage-Durchschnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...