Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bloomberg-Berichten zufolge könnte die Europäische Zentralbank eine langsamere Zinserhöhung im März in Erwägung ziehen, was ein langsameres Tempo bedeuten würde als von EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Dezember angedeutet, so die Experten von XTB.Während eine Anhebung um 50 Basispunkte im Februar das Basisszenario bleibe, seien die Chancen für eine Anhebung um 25 Basispunkte im März gestiegen. Die Revision der VPI-Inflation in der Eurozone sei unverändert bei 9,2% geblieben, obwohl die monatliche Rückgangsrate mit -0,4% höher als erwartet ausgefallen sei, gegenüber -0,3% und -0,1% zuvor. ...

