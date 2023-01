Wien (www.fondscheck.de) - Natixis Investment Managers informiert über personelle Veränderungen im Führungszirkel per Anfang März 2023: Fabrice Chemouny wird zum Leiter des internationalen Vertriebs ernannt und in dieser Rolle für die Märkte Europa, Naher Osten & Afrika sowie Asien-Pazifik und Lateinamerika verantwortlich zeichnen, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...