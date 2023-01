Hamburg (ots) -Das Reisemagazin GEO Saison kürt zum 17. Mal die besten Hotels Europas. Die 11-köpfige Jury aus Journalist:innen von GEO Saison und Expert:innen aus der Touristikbranche sucht ein Jahr lang nach besonderen Unterkünften auf dem ganzen Kontinent und stellt die besten aus zehn verschiedenen Kategorien im aktuellen Magazin (Ausgabe 2/2023) vor. Die Bestenliste soll alle Urlaubstypen abholen - und prämiert deshalb nach dem Motto "Was brauchen Sie im Urlaub?" Unterkünfte aus ganz verschiedenen Rubriken: Neben Familie, Baden, Wellness, Nachhaltigkeit, Wandern, Stille und Stadt sind erstmals auch Hotels aus den Rubriken Biken, Romantik und Once in a lifetime in der Zusammenstellung enthalten. Bei der Auswahl geht es der Jury nicht um die größten oder teuersten Residenzen, sondern um das gewisse Etwas: eine besondere Wohlfühlatmosphäre, ein innovatives Konzept, ein besonders gutes Preis-Erholungsverhältnis.Meike Kirsch, Redaktionsleiterin GEO Saison: "Besonders spannend ist die Entwicklung in der Rubrik Nachhaltigkeit: Immer mehr Unterkünfte setzen auf nachhaltige Elemente wie Bio-Matratzen, lokale Lieferanten oder veganes Essen. Durch und durch nachhaltige Hotels hingegen findet man in Deutschland noch überraschend selten."18 der 100 vorgestellten Hotels liegen in Deutschland (keine Rangfolge):Familie:- Landhaus Averbeck, Lüneburg (Niedersachsen)- Seehotel, Nakenstorf (Mecklenburg-Vorpommern)Baden:- New Wave, Norderney (Niedersachsen)- Urban Nature, St. Peter-Ording (Schleswig-Holstein)- Insel der Sinne, Görlitz (Sachsen)Wellness:- Hotel Breitenburg, Breitenburg (Schleswig-Holstein)- Ayurveda Parkschlösschen, Traben-Trabach (Rheinland-Pfalz)Biken:- Voshövel Landhotel, Schermbeck (Nordrhein-Westfalen)- Das Kranzbach, Krün (Bayern)Nachhaltigkeit:- Okelmann's, Warpe (Niedersachsen)- Strandhaus, Lübben (Brandenburg)Wandern:- Winterfeld, Bodenmais (Bayern)Stille:- Raus und Gut: Casel, Drebkau (Brandenburg)- Raus Cabins, Brandenburg- Gut Bielenberg, Kollmar (Schleswig-Holstein)Stadt:- Urban Loft, BerlinPressekontakt:Xenia El MourabitPR-Managerin GEOTelefon: 040 / 37 03 -24 85E-Mail: xenia.elmourabit@rtl.deOriginal-Content von: GEO Saison, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107816/5419732