Paris (www.fondscheck.de) - Nach chinesischem Kalender beginnt am 22. Januar 2023 das Jahr des Hasen, so die Experten von Comgest.Während sich das Land auf den Jahreswechsel vorbereite, glaube Jimmy Chen, Portfoliomanager des Comgest Growth China Fund (ISIN IE0030351732/ WKN 756455), dass China nach einem wirtschaftlich schwierigen Jahr und schlechter Stimmung an den Börsen vor einer Erholung und dem Wiederaufschwung stehe: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...