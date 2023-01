Jedes Jahr veröffentlicht das Marktforschungsinstitut GfK, kurz "Growth from Knowledge", eine Studie zur zu erwartenden Kaufkraft der deutschen Bundesbürger - so auch für 2023. Die Berichte in den vergangenen Monaten zur sinkenden Kaufkraft, die in den deutschen Haushalten u. a. aufgrund der gestiegenen Energiepreise und der Inflation Einzug hält, würden vermuten lassen, dass sich der Trend 2023 fortsetzt.Doch der Schein trügt: Auch wenn der Sprung (voraussichtlich) geringer sein wird als 2022, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...