Der Industrieversicherungsmakler MRH Trowe und die Lurse AG, ein HR- und bAV-Lösungsanbieter, bündeln ihre Aktivitäten. Wie am Dienstag in einem Pressegespräch bekanntgegeben wurde, positionieren die beiden Beratungshäuser ihr bAV-Geschäft künftig gemeinsam auf dem Markt. Gemeinsam will man sich zum Top-3-Benefits & Pensions-Broker in Deutschland entwickeln, aktuell sieht man sich unter den Top 5.Eine Zusammenarbeit der beiden Unternehmen besteht bereits seit einigen Jahren. 2017 gründeten sie das ...

