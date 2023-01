Effizientester Bitcoin-Miner: Aydin Kilic zum neuen Präsidenten und CEO von HIVE Blockchain ernannt

Anzeige / Werbung

HIVE ist Vorreiter in vielerlei Hinsicht: 1. Krypto-Miner, börsengehandelt in Kanada, USA und in Deutschland; 1. Produzent von Bitcoin + Ethereum; 1. Unternehmen, das mit 100% grüner Energie Krypto-Währungen produziert.



An der Spitze von HIVE Blockchain Technologies Ltd. (TSX-V und NASDAQ: HIVE, FSE: HBFA) vollzieht sich in diesen Tagen ein Wechsel, der exakt in der Weise abgewickelt wird, die sich Executive Chairman Frank Holmes gewünscht hat: Der im Sommer 2021 als Präsident und Chief Operating Officer zu HIVE gestoßene Aydin Kilic übernimmt vom bisherigen Interim CEO Frank Holmes die Funktion des Präsidenten und CEOs.

Frank Holmes, der als Executive Chairman weiterhin dem Board von HIVE Blockchain Technologies vorsteht, zeigte sich von diesem Wechsel an der operativen Führungsspitze des Unternehmens sehr erfreut, denn der Einstieg von Aydin Kilic erfolgte im Sommer 2021 ausdrücklich mit der Vorstellung, dass dieser eines Tages Frank Holmes als interims CEO ablösen solle.



Nun kann dieser Wechsel vollzogen werden, denn in den vergangenen 18 Monaten hat sich Aydin Kilic nicht nur in seine neuen Aufgaben einarbeiten können, sondern er hat durch seine tägliche Arbeit auch den Nachweis dafür erbracht, dass er der richtige Mann für diese Position ist.



Der neue CEO von HIVE Blockchain Technologies war maßgeblich an den Erfolgen der letzten Monate beteiligt

In Zukunft wird der neue CEO an Frank Holmes, der weiter für die strategische Ausrichtung des Unternehmens zuständig sein wird, berichten und die taktische Umsetzung der globalen Strategien von HIVE Blockchain Technologies, die Initiativen zur Geschäftsentwicklung und das Engagement auf den Kapitalmärkten überwachen.



Frank Holmes, beschrieb Aydin Kilic in einer Stellungnahme als eine leidenschaftliche und neugierige Führungskraft, die sich dem Lernen verschrieben hat, deren Arbeit auf einer agilen Denkweise und einer disziplinierten, fokussierten Arbeitsmoral basiert. So trug er maßgeblich dazu bei, dass HIVE Blockchain Technologies in den letzten 18 Monaten einen Rekordumsatz zu erzielen konnte und gleichzeitig auch eine Rekordrendite auf das investierte Kapital einfuhr.









In der Kryptominingbranche sind HIVEs Wachstum und Innovationskraft unerreicht

Dieses beeindruckende und beneidenswerte operative Wachstum durch die Anschaffung modernerer und leistungsfähigerer Ausrüstung und den Aufbau neuer Infrastrukturen in Schweden und New Brunswick fortzusetzen, hat sich der neue CEO für die nächsten Monate zur Aufgabe gemacht.



Die investierten Anleger dürfen sich über den an der Spitze von HIVE Blockchain Technologies vollzogenen Wechsel deshalb freuen, denn er bedeutet nicht nur personelle Kontinuität, sondern auch, dass das Unternehmen seinen eingeschlagenen und sehr erfolgreichen Weg auch in Zukunft unbeirrt weiter fortsetzen wird.





