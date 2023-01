Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) hat am 16.01.2023 mit einer Veröffentlichung überrascht. Die Aktien des Unternehmens haben im Goldaufwind diesen Jahres auch schon zugelegt. So schloss man das Jahr an der TSX bei 5,52 CAD ab. Gestriger (17.01.2023) Schlusskurs waren 6,17 CAD. Ein Kursanstieg von 0,65 CAD bzw. knapp 12 Prozent. Nimmt man das mittlerer Kursziel von zur Zeit 17 betrachtenden Analysten, so ist auch noch Luft nach oben. Die Schätzungen erwarten im MIttel ein Kursziel von 6,04 USD, was ...

