Neue Signale zur Geldpolitik und Analystenabstufungen haben am Mittwoch die Immobilienwerte leicht belastet. Der entsprechende europäische Sektor war am Vormittag mit einem Abschlag von zuletzt 0,6 Prozent der schwächste in der Stoxx-600-Branchenübersicht. Bei den deutschen Immobilien-Aktien kam es zu Gewinnmitnahmen.Nachdem die Zinswende der Notenbanken im vergangenen Jahr der Branche zugesetzt hatte und den Sektor bis Oktober um fast die Hälfte einbrechen ließ, begann er sich anschließend etwas ...

