Ningde, China (ots/PRNewswire) -Am 17. Januar unterzeichneten CATL und NIO in der Stadt Ningde in der südostchinesischen Provinz Fujian ein fünfjähriges Abkommen über eine umfassende strategische Zusammenarbeit. Wei Zhu, Executive President der Pkw-Sparte von CATL, und Alan Zeng, Senior Vice President von NIO, unterzeichneten die Vereinbarung. Dr. Robin Zeng, Gründer, Vorsitzender und CEO von CATL, und William Li, Gründer, Vorsitzender und CEO von NIO, nahmen an der Unterzeichnungszeremonie teil.Das umfassende strategische Kooperationsabkommen vertieft die strategische Partnerschaft zwischen CATL und NIO. Die beiden Parteien werden die technologische Zusammenarbeit im Hinblick auf neue Marken, neue Projekte und neue Märkte vorantreiben, die Koordination von Angebot und Nachfrage verbessern, die Expansion in Übersee vorantreiben und ein Geschäftsmodell entwickeln, das sich auf langlebige Batterien konzentriert.CATL und NIO werden weiterhin ihre jeweiligen Ressourcenvorteile nutzen, um ein effizientes und synergetisches Batterieversorgungssystem aufzubauen und die Innovationsfähigkeit und Effizienz auf der Grundlage fortschrittlicher Batterietechnologie zu verbessern, um den Nutzern intelligenter Elektrofahrzeuge ein angenehmeres Fahrerlebnis zu bieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1985656/NIO.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/catl-und-nio-gehen-umfassende-strategische-partnerschaft-ein-301724977.htmlPressekontakt:Fred Zhang,zhangyz02@catl.comOriginal-Content von: Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161136/5419855