DJ XETRA-SCHLUSS/DAX knapp im Minus - Linde verlässt DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch knapp im Minus geschlossen. Nachdem er lange Zeit des Tages im Plus notiert hatte, belastete im späten Handel die Schwäche an der Wall Street. Der DAX schloss fünf Zähler tiefer bei 15.182 Punkten. Das Schlusslicht im Index stellte Continental, nachdem bei den vorläufigen Zahlen von allem der freie Cashflow bemängelt worden war. Zu den Gewinnern zählte Airbus (+1,9%) , nachdem der europäische Flugzeughersteller von der US-Fluggesellschaft Delta einen Auftrag für zwölf weitere A220 erhalten hat.

Übergeordnet stützt weiterhin, dass die Inflation zurückkommt, heute lieferten die US-Erzeugerpreise einen weiteren Hinweis darauf. Damit kommen auch die Zinsanhebungserwartungen an die Europäische Zentralbank zurück, während die Bank of Japan ihren expansiven Kurs in der Nacht beibehielt. Die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren fiel knapp unter 2 Prozent während sich der Euro stabil über 1,08 Dollar hielt.

Conti enttäuscht und Linde geht

Nach Zahlenvorlage verbuchten Continental einen Abschlag von 3,0 Prozent, vor allem der schwache freie Cashflow (FCF) belastete. Mit 200 Millionen Euro ist dieser laut der Citigroup klar unter der Unternehmens-Prognose geblieben und auch unter der Konsenserwartung. Ursächlich hierfür war unter anderem eine unerwartet niedrige Profitabilität bei Contitech.

Zu BASF (+0,5%) hieß es, während sich die Umsätze für 2022 im Rahmen der Erwartungen bewegten, habe die Ergebnisseite enttäuscht. Statt eines erwarteten Gewinns wies der Chemiekonzern einen Milliardenverlust aus. Grund sind nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen auf die Beteiligung an Wintershall Dea.

Die Aktie von Linde schloss 1,5 Prozent tiefer bei 302,50 Euro. Den Impuls nach unten löste die Nachricht aus, dass die Aktionäre dem Delisting-Vorschlag des Unternehmens zustimmten. Die Börsennotierung der Linde Stammaktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wird nun am oder um den 1. März 2023 eingestellt. Mit diesem Schritt wurde an der Börse gerechnet, als Nachfolger im DAX werden Rheinmetall (-0,2%) gehandelt.

Nachdem an der Börse schon lange auf diesen Schritt gewartet worden war, gab die Deutsche Lufthansa (+5,1%) nun ein Angebot für eine Beteiligung am Alitalia-Nachfolger ITA Airways ab. Dabei geht sie schrittweise vor. Deutschlands größte Fluggesellschaft will zunächst einen Minderheitsanteil erwerben. Die Option zum Kauf der verbleibenden Anteile will sich die Lufthansa für später vorbehalten.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.181,80 -0,0% +9,04% DAX-Future 15.235,00 -0,0% +9,38% XDAX 15.175,34 -0,1% +9,42% MDAX 28.819,29 +0,6% +14,74% TecDAX 3.209,13 -0,1% +9,86% SDAX 13.382,76 +0,4% +12,22% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 140,04 +89 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 16 24 0 3.060,8 58,4 58,1 MDAX 31 19 0 740,3 42,3 34,1 TecDAX 16 14 0 656,2 22,4 20,1 SDAX 42 27 1 174,7 9,7 8,1 ===

January 18, 2023 11:51 ET (16:51 GMT)

