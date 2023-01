DJ PTA-Adhoc: Aluflexpack AG: Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 erhöht

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Reinach (pta/18.01.2023/18:00) - Die Aluflexpack AG (nachfolgend auch "Gruppe" genannt), ein führender europäischer Hersteller von hochwertigen flexiblen Verpackungs- und Barrierelösungen, erhöht heute seinen Ausblick für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr. Aufgrund einer besser als erwarteten Geschäftsdynamik im Dezember erwartet die Gruppe einen Nettoumsatz zwischen EUR 340-360 Mio. Zuvor lagen die Erwartungen zwischen EUR320 und 350 Mio.

Beim EBITDA vor SE hebt die Geschäftsleitung den Ausblick auf EUR44-46 Mio. an, von bisher EUR39 bis 44 Mio [ 1 ] .

Am 15. Februar 2022 wird Aluflexpack seinen vorläufigen Nettoumsatz für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr zusammen mit dem Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlichen. Das geprüfte Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2022 wird am 23. März 2023 um 07:00 Uhr MEZ berichtet.

Nächste Termine[ 2 ]

15. Februar 2023: Mitteilung zum vorläufigen Umsatz für das Gesamtjahr 2022

23. März 2023: Geschäftsjahresergebnis: Januar bis Dezember 2022

4. Mai 2023: Q1 Umsatzmitteilung

24. Mai 2023: Ordentliche Generalversammlung

23. August 2023: Halbjahresergebnis: Januar bis Juni 2023

2. November 2023: Q3 Umsatzmitteilung

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungs- und Barrierelösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt über neun Produktionsstandorte in Kroatien, Türkei, Schweiz, Frankreich und Polen. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 30. Juni 2022 auf 1.462 Mitarbeiter.

Disclaimer

Some of the information contained in this press release may be forward-looking in nature. Such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, meaning that actual results may differ materially from those in this press release as a result of various factors. Aluflexpack AG is not obliged to publicly update or revise any forward-looking statements.

[ 1 ] EBITDA vor Sondereffekten (SE) bezieht sich auf das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, bereinigt um Kosten und Erträge, die von der Geschäftsleitung als nicht wiederkehrend und/oder nicht operativ angesehen und im Zuge der Erstellung des Jahresergebnisses bestimmt werden.

[ 2 ] Ad-hoc-Mitteilungen werden nach Börsenschluss veröffentlicht, mit Ausnahme der Veröffentlichung des Geschäftsjahresergebnisses 2022, das vor der Börseneröffnung veröffentlicht wird.

(Ende)

Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Biko Hüster Tel.: +436648581139 E-Mail: biko.huester@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com

ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2023 12:00 ET (17:00 GMT)