Der Klimawandel wird nach Überzeugung von Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen den Landwirten und Waldbesitzern in NRW weiter zusetzen. "Das erfordert auch zunehmend angepasste Bewirtschaftungsmethoden", sagte die CDU-Politikerin der Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung (NRZ, Donnerstagsausgabe) vor dem Start der "Grünen Woche". "Wir müssen wissen, welche Möglichkeiten es gibt, auch in Dürrezeiten gute Ernten einzufahren", betonte sie und verwies auf den Anbau von Soja und Kichererbsen. Da müsse man mehr Erfahrungen sammeln. Sollte in Dürresommern das Wasser knapp werden, müsse die Versorgung der Landwirtschaft Priorität haben.



An die 150.000 privaten und kommunalen Waldbesitzer in NRW appellierte sie, die Forste durch das Pflanzen von Mischwäldern robuster zu machen. Gorißen: "Dazu haben wir ein Fünf-Punkte-Programm mit zusätzlichen Förderangeboten und kostenlosen Beratungen aufgelegt."



