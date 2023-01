Die US-Notenbank Fed hebt die Zinsen weiter an, obwohl derzeit fast alles auf eine kommende Rezession hindeutet. Ob inverse Zinskurven, die sich im Kontraktionsbereich befindlichen Frühindikatoren, der Pessimismus der Vorstände großer und kleiner Unternehmen, und vieles mehr. Hier die summierten Fühindindikatoren des Conference Board - RECESSION, WHAT ELSE: Andererseits rechnen die Fed-Gouverneure immer noch mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...