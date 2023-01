DJ MÄRKTE EUROPA/Jahresauftakt-Rally stockt - Linde geht an die Wall Street

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Jahresauftakt-Rally an den europäischen Börsen ist im späten Handel am Mittwoch ins Stocken geraten, nachdem es an der Wall Street deutlicher nach unten ging. Der DAX schloss fünf Punkte tiefer bei 15.182 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 lieferte eine Punktlandung mit dem Vortagesschluss bei 4.174 Zählern. Die Minenwerte stellten den Gewinner unter den Branchen-Indizes, dicht gefolgt vom Sektor der Technologiewerte. Schlusslicht war der Lebensmittelsektor.

Die Bank of Japan hatte in der Nacht ihre ultralockere Geldpolitik bestätigt, insbesondere ihre Politik der Zinskurvenkontrolle. Sie setzt die Obergrenze für 10-jährige Staatsanleihen weiterhin bei 0,5 Prozent. Entsprechend mit Abschlägen reagierte die japanische Währung auf die Entscheidung. Die Erwartungen an die Zinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank kamen jüngst zurück, die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren fiel knapp unter 2 Prozent während sich der Euro stabil über 1,08 Dollar hielt.

Am Aktienmarkt enttäuschte der Start der Berichtssaison in Deutschland etwas. Continental wurden schwächer gehandelt, nachdem das Unternehmen die Erwartungen nicht erfüllt hatte. Die Aktie von Linde schloss 1,5 Prozent tiefer bei 302,50 Euro. Den Impuls nach unten löste die Nachricht aus, dass die Aktionäre dem Delisting-Vorschlag des Unternehmens zustimmten, damit ist der Weg an die Wall Street frei. Die Börsennotierung der Linde-Stammaktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wird nun am oder um den 1. März 2023 eingestellt. Mit diesem Schritt wurde an der Börse gerechnet, als Nachfolger im DAX werden Rheinmetall (-0,2%) gehandelt.

Continental enttäuscht beim FCF

Mit einem Abschlag von 3,0 Prozent waren Continental größter Verlierer im DAX. Bei dem Autozulieferer steht der schwache freie Cashflow (FCF) im Blick. Mit 200 Millionen Euro ist dieser laut der Citigroup klar unter der Unternehmens-Prognose von 600 bis 800 Millionen Euro geblieben und auch unter der Konsenserwartung von 540 Millionen Euro. Ursächlich hierfür war unter anderem eine unerwartet niedrige Profitabilität bei Contitech. Dies impliziere ein EBIT, das vermutlich 10 bis 15 Prozent unter den Schätzungen liege.

Zu BASF (+0,5%) hieß es, während sich die Umsätze für 2022 im Rahmen der Erwartungen bewegten, habe die Ergebnisseite enttäuscht. Statt eines erwarteten Gewinns wies der Chemiekonzern einen Milliardenverlust aus. Grund sind nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen auf die Beteiligung an Wintershall Dea von rund 7,3 Milliarden Euro, davon 5,4 Milliarden im Schlussquartal. Diese resultierten in erster Linie aus der Entkonsolidierung der russischen Explorations- und Produktionsaktivitäten. Die Wertberichtigung von Wintershall Dea habe ohnehin im Raum gestanden, hieß es im Handel. Die Frage sei vielmehr eine des "Wann" gewesen, nicht des "Ob".

Delivery Hero im Windschatten von Just Eat gesucht

Im MDAX stiegen Delivery Hero um 1,7 Prozent, Händler verwiesen auf das Plus von 4,6 Prozent von Just Eat Takeaway nach starkem Unternehmensausblick. Der EBITDA-Ausblick des Unternehmens liege fast 50 Prozent über der Marktschätzung.

Nachdem an der Börse schon lange auf diesen Schritt gewartet worden war, gab die Deutsche Lufthansa (+5,1%) nun ein Angebot für eine Beteiligung am Alitalia-Nachfolger ITA Airways ab. Dabei geht sie schrittweise vor. Deutschlands größte Fluggesellschaft will zunächst einen Minderheitsanteil erwerben. Die Option zum Kauf der verbleibenden Anteile will sich die Lufthansa für später vorbehalten.

In Zürich stiegen Richemont um 0,7 Prozent, und das trotz schwächerer Umsatzzahlen für das dritte Quartal. Grund für die Schwäche waren die Covid-Beschränkungen in China. Mit dem Ende der Corona-Einschränkungen in China dürfte sich das dortige Geschäft allerdings erholen.

BNP Paribas gewannen 0,3 Prozent. Die Anleger reagierten mit Erleichterung auf die Nachricht, dass alle regulatorischen Hürden für den Verkauf der Tochter Bank of the West an die BMO Financial Group genommen worden sind. Die Transaktion, die ein Volumen von 16 Milliarden Dollar hat, soll am 1. Februar zum Abschluss gebracht werden, teilte BNP Paribas mit.

Nach starken Zahlen für das vierte Quartal haussierten ASM International an der Amsterdamer Börse mit Aufschlägen von knapp 10 Prozent. Die Umsätze des Anlagenbauers sind laut Jefferies 18 Prozent über der Konsenserwartung ausgefallen. Der Auftragseingang liegt mit 820 Millionen Euro ebenfalls weit über der Schätzung von 700 Millionen. Die EBIT-Marge von 26 Prozent entspreche derweil den Erwartungen.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.174,34 +0,01 +0,0% +10,0% Stoxx-50 3.915,11 +2,70 +0,1% +7,2% Stoxx-600 457,53 +1,07 +0,2% +7,7% XETRA-DAX 15.181,80 -5,27 -0,0% +9,0% FTSE-100 London 7.830,70 -20,33 -0,3% +5,4% CAC-40 Paris 7.083,39 +6,23 +0,1% +9,4% AEX Amsterdam 749,12 +0,31 +0,0% +8,7% ATHEX-20 Athen 2.399,91 +2,82 +0,1% +6,6% BEL-20 Bruessel 3.920,30 -33,86 -0,9% +5,9% BUX Budapest 46.855,58 +541,88 +1,2% +7,0% OMXH-25 Helsinki 5.019,99 +25,87 +0,5% +3,5% ISE NAT. 30 Istanbul 5.890,94 +67,65 +1,2% -0,9% OMXC-20 Kopenhagen 1.888,13 +7,54 +0,4% +2,9% PSI 20 Lissabon 5.998,13 -30,00 -0,5% +4,2% IBEX-35 Madrid 8.933,30 +42,90 +0,5% +8,6% FTSE-MIB Mailand 26.052,39 +71,20 +0,3% +9,6% RTS Moskau 1.006,35 +3,50 +0,3% +3,7% OBX Oslo 1.093,71 +2,97 +0,3% +0,3% PX Prag 1.278,30 +6,93 +0,5% +6,4% OMXS-30 Stockholm 2.218,74 +5,90 +0,3% +8,6% WIG-20 Warschau 1.913,25 +8,74 +0,5% +6,8% ATX Wien 3.341,94 +47,22 +1,4% +5,7% SMI Zuerich 11.366,62 -35,37 -0,3% +5,9% * zu Vortagsschluss Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,02 -0,07 -0,55 US-Zehnjahresrendite 3,42 -0,12 -0,46 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:10 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0794 +0,0% 1,0787 1,0803 +0,8% EUR/JPY 138,90 +0,4% 141,04 138,44 -1,0% EUR/CHF 0,9890 -0,6% 0,9955 0,9948 -0,1% EUR/GBP 0,8741 -0,5% 0,8776 0,8800 -1,2% USD/JPY 128,68 +0,4% 130,88 128,15 -1,9% GBP/USD 1,2348 +0,5% 1,2310 1,2276 +2,1% USD/CNH (Offshore) 6,7632 -0,1% 6,7729 6,7763 -2,4% Bitcoin BTC/USD 21.043,71 -0,9% 21.271,17 21.112,52 +26,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,78 80,18 +0,7% +0,60 +0,7% Brent/ICE 86,53 85,92 +0,7% +0,61 +0,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 63,02 60,06 +4,9% +2,95 -18,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.905,40 1.908,60 -0,2% -3,20 +4,5% Silber (Spot) 23,55 23,98 -1,8% -0,43 -1,8% Platin (Spot) 1.038,50 1.043,00 -0,4% -4,50 -2,8% Kupfer-Future 4,23 4,22 +0,1% +0,00 +10,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

